Семак вышел на второе место в истории «Зенита» по числу побед. До рекорда — три выигрыша
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Победа в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1) стала для главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака 122-й по счёту.
Специалист вышел на второе место по количеству побед у руля «Зенита», опередив Юрия Морозова. На первом месте находится Павел Садырин, одержавший 125 побед в 262 матчах. При этом Семак провёл в «Зените» 202 игры, и по проценту побед он опережает Садырина (60,4% против 47,7%).
Из 122 побед сине-бело-голубых при Семаке 98 было одержано в чемпионате России, 14 — в Кубке и Суперкубке страны и 10 — в еврокубках.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда опережает на 12 очков «Ростов», который провёл на один матч меньше.
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