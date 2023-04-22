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«Балтика» обыграла «Уфу» в матче с пятью голами

«Балтика» обыграла «Уфу» в матче с пятью голами
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Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Калининград» в Калининграде состоялся матч 28-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Балтика» и «Уфа». Финальный свисток Константина Аверьянова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте: точным ударом отличился Сергей Пряхин. На 45+2-й минуте Артём Погосов замкнул подачу с углового и сравнял счёт. На 78-й минуте Гоча Гогричиани забил первый мяч в сезоне. В концовке матча «Балтика» получила право на 11-метровый удар, который реализовал Владислав Лазарев. На 90+3-й минуте один мяч отыграл Александр Мухин, но этого оказалось мало. 3:2 — победа «Балтики».

«Балтика» набрала 57 очков и уверенно занимает в турнирной таблице первое место. «Уфа» (25) — 16-я.

Россия - Мелбет Первая лига. 28-й тур
22 апреля 2023, суббота. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Уфа
Уфа
1:0 Пряхин – 4'   1:1 Погосов – 45+2'   2:1 Гогричиани – 78'   3:1 Лазарев – 90'   3:2 Мухин – 90+3'
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