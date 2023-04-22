«Балтика» обыграла «Уфу» в матче с пятью голами

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Калининград» в Калининграде состоялся матч 28-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Балтика» и «Уфа». Финальный свисток Константина Аверьянова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте: точным ударом отличился Сергей Пряхин. На 45+2-й минуте Артём Погосов замкнул подачу с углового и сравнял счёт. На 78-й минуте Гоча Гогричиани забил первый мяч в сезоне. В концовке матча «Балтика» получила право на 11-метровый удар, который реализовал Владислав Лазарев. На 90+3-й минуте один мяч отыграл Александр Мухин, но этого оказалось мало. 3:2 — победа «Балтики».
«Балтика» набрала 57 очков и уверенно занимает в турнирной таблице первое место. «Уфа» (25) — 16-я.
- 22 апреля 2023
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