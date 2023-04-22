Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнатьев — о «Зените»: это сильнейший клуб страны. У команды девиз — кто следующий?

Игнатьев — о «Зените»: это сильнейший клуб страны. У команды девиз — кто следующий?
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Борис Игнатьев порассуждал о том, в каких аспектах «Зенит» был лучше московского «Динамо» в победном матче 24-го тура чемпионата России (3:1), а также назвал команду из Санкт-Петербурга сильнейшей в стране.

«Зенит» превзошёл «Динамо» в мастерстве и уверенности. Ребята там не боятся ни одной ошибки, которую могут допустить. Это очень важный психологический аспект.

Результативные действия Малкома? Когда-то мастера должны показывать своё искусство. Вот он как раз и делал то, что от него требуется.

«Зенит» – это сильнейший клуб страны. Дома при своей публике они понимают, что за них болеют, и у них есть все возможности выигрывать. Питерцы не опускаются ниже своего уровня. Тем более их не надо настраивать на «Спартак», ЦСКА, «Динамо». У «Зенита» девиз – кто следующий? Вот и всё», – цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в домашнем матче уверенно обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1.

Питерская команда занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подопечные Сергея Семака смогли набрать 58 очков в 24 играх. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.

Материалы по теме
Игнатьев: динамовцы могли уступить «Зениту» крупнее из-за психологических проблем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023