Игнатьев — о «Зените»: это сильнейший клуб страны. У команды девиз — кто следующий?

Футбольный эксперт Борис Игнатьев порассуждал о том, в каких аспектах «Зенит» был лучше московского «Динамо» в победном матче 24-го тура чемпионата России (3:1), а также назвал команду из Санкт-Петербурга сильнейшей в стране.
«Зенит» превзошёл «Динамо» в мастерстве и уверенности. Ребята там не боятся ни одной ошибки, которую могут допустить. Это очень важный психологический аспект.
Результативные действия Малкома? Когда-то мастера должны показывать своё искусство. Вот он как раз и делал то, что от него требуется.
«Зенит» – это сильнейший клуб страны. Дома при своей публике они понимают, что за них болеют, и у них есть все возможности выигрывать. Питерцы не опускаются ниже своего уровня. Тем более их не надо настраивать на «Спартак», ЦСКА, «Динамо». У «Зенита» девиз – кто следующий? Вот и всё», – цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» в домашнем матче уверенно обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1.
Питерская команда занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подопечные Сергея Семака смогли набрать 58 очков в 24 играх. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.
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