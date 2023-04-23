«Динамо» — мёртвое. Позор». Быстров — о матче московской команды с «Зенитом»
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Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал московское «Динамо» за матч с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» — мёртвое. Приезжая в Петербург в столетие клуба… Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поля и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьёт гол. «Зенит» сегодня победил заслуженно, был сильнее во всех компонентах, а «Динамо» — позор», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, команда заработала 39 очков.
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