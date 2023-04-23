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Лукаку простили дисквалификацию в Кубке Италии в качестве меры по борьбе с расизмом

Лукаку простили дисквалификацию в Кубке Италии в качестве меры по борьбе с расизмом
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Решение об отстранении нападающего «Интера» Ромелу Лукаку на ответный кубковый матч с «Ювентусом» аннулировано президентом Федерации футбола Италии, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении федерации говорится, что поведение Лукаку было мотивировано расистским отношением болельщиков туринского клуба. Отмена дисквалификации бельгийского нападающего названа «мерой по борьбе со всеми формами расизма».

Напомним, Лукаку реализовал пенальти на 95-й минуте первого полуфинального матча Кубка Италии с «Ювентусом» и отпраздновал гол, закрыв глаза и заткнув уши пальцами во время празднования. Эти действия были сочтены арбитром провокационными, в результате чего он показал бельгийцу вторую жёлтую карточку в матче. Таким образом, Лукаку рисковал пропустить второй полуфинальный матч с туринцами.

Ответная игра 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится в среду, 26 апреля, в 22:00 мск. Первая встреча команд завершилась ничейным исходом – 1:1.

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