Кан — о Тухеле: Томас — последний, кого надо обсуждать, он пробует всё возможное

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поддержал главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения мюнхенцев в матче 29-го тура чемпионата Германии от «Майнца» (1:3).

«Мы опробовали много разных вариантов с игроками, которые выходят в стартовом составе, и их позициями. В какой-то момент каждый должен взять ответственность на себя.

Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он пробует сделать всё возможное для того, чтобы футболисты двигались вперёд.

Я не боюсь критики. Я через многое прошёл в своей карьере и знаю, каково это – когда у тебя в «Баварии» дела идут не очень хорошо. Ответственность лежит на каждом из нас, нужно её принять. Несмотря на провал [в игре с «Майнцем»], мы можем стать чемпионами в очередной раз в этом сезоне», – приводит слова Кана Bild.de.

Дортмундская «Боруссия» в субботу, 22 апреля, дома разгромила «Айнтрахт» и вышла на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, обогнав «Баварию». «Шмели» набрали 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца турнира опережают мюнхенцев на один балл.