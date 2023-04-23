Ловчев: удивлён отрицательной реакцией на слова Клаудиньо

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо о стремлении выступать за сборную Бразилии, а не России.
«Удивлён отрицательной реакцией на это заявление, потому что изначально, когда просили паспорт, никто из бразильцев не говорил о том, что они хотят играть за сборную России. Ну они в Бразилии родились, там сильнейшая команда, там футбол — религия.
Более того — думаю, им паспорт-то изначально и делали для того, чтобы выгоду получили и сами футболисты, и «Зенит». У меня нет особых сомнений в том, что вопрос нелегионерского статуса в РПЛ рано или поздно будет решён. Это определённая хитрость руководства клуба, но, видимо, так будет можно. И увидите, что рано или поздно, если оба — Малком и Клаудиньо — останутся, они будут заявлены как нелегионеры», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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