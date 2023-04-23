«Сити» стал первым клубом с 1966 года, вышедшим в финал Кубка Англии, ни разу не пропустив
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«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0 и вышел в финал Кубка Англии. Хет-триком отметился алжирец Рияд Марез.
Ранее по ходу турнира «горожане» обыграли «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль Сити» (3:0) и «Бёрнли» (6:0). «Манчестер Сити» стал первой командой с 1966 года, которой удалось выйти в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола. В 1966 году аналогичным достижением отметился «Эвертон». В финале соревнования «ириски» обыграли «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 3:2.
В финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем второй полуфинальной пары «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоится сегодня, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
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