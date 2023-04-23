Гвардиола: не хочу выиграть ЛЧ, а потом оказаться на дне. «Сити» всегда стабилен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после кубкового матча с «Шеффилд Юнайтед» назвал стабильность команды главным достижением за время своей работы.
«Мы ещё очень далеки [от требла]. Да, можно посмеяться, но правда заключается в том, что мы приехали в Лондон на полуфинальный матч для того, чтобы хорошо сыграть.
Больше всего здесь меня впечатляет то, что мы побеждаем в матчах, выигрываем трофеи, но всё равно продолжаем за них бороться. Этим я горжусь в особенности.
В какой-то сезон можно выиграть [требл]. Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Наш клуб всегда стабилен. Я работаю тут именно потому, что мы побеждаем раз за разом. В противном случае меня бы тут не было, я не дурак.
Спустя шесть лет после старта моей работы команда подходит к последним семи неделям сезона, продолжая претендовать на все трофеи. И это главное, чего мы могли бы добиться. Благодарю ребят за это», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
В субботу, 22 апреля, «горожане» вышли в финал Кубка Англии, разгромив «Шеффилд» со счётом 3:0. Хет-трик в этом матче оформил вингер «Сити» Рияд Марез.
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