Руни сделал выбор между Холандом и Месси

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне являющийся главным тренером «Ди Си Юнайтед», Уэйн Руни назвал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим футболистом в мире на данный момент.

«Эрлинг Холанд — лучший футболист в мире прямо сейчас. Лионель Месси — величайший игрок, но на данный момент никто не играет лучше, чем Холанд. Захватывает дух от уровня, которого он достигает.

Он лучший в мире из-за цифр и выступлений, которые он показывает, а также из-за своего менталитета», — приводит слова Руни Give me Sport со ссылкой на The Times.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 48 голов и сделал шесть результативных передач.

Месси, в свою очередь, провёл 36 матчей, забив 20 голов и сделав 19 результативных передач.

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