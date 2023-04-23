Evening Standard: до 10 игроков «Челси» могут покинуть клуб летом

До 10 игроков «Челси» задумываются об уходе из клуба этим летом. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Потерпев поражение от «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:4 по сумме двух встреч. — Прим. «Чемпионата»), «Челси» лишился последних шансов на завоевание трофея по итогам этого сезона. Прямо сейчас команда Фрэнка Лэмпарда далека от еврокубковой зоны, и в следующем сезоне «Челси», вероятно, придётся играть только в английских турнирах.

По данным Evening Standard, до 10 игроков из 32 футболистов первой команды лондонского клуба задумываются об уходе и уже уведомили об этом своих представителей. Сообщается, что части игрокам «Челси» грозит понижение зарплаты более чем на 30% в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов, и некоторые футболисты могут перейти к конкурентам синих по Премьер-лиге.

На данный момент «Челси» занимает только 11-е место в турнирной таблице. Последний раз синие побеждали в чемпионате Англии в середине марта, одержав победу над «Лестером» в гостях (3:1). Серия лондонской команды без побед насчитывает пять матчей.