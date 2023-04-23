Evening Standard: до 10 игроков «Челси» могут покинуть клуб летом

До 10 игроков «Челси» задумываются об уходе из клуба этим летом. Об этом сообщает издание Evening Standard.
Потерпев поражение от «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:4 по сумме двух встреч. — Прим. «Чемпионата»), «Челси» лишился последних шансов на завоевание трофея по итогам этого сезона. Прямо сейчас команда Фрэнка Лэмпарда далека от еврокубковой зоны, и в следующем сезоне «Челси», вероятно, придётся играть только в английских турнирах.
По данным Evening Standard, до 10 игроков из 32 футболистов первой команды лондонского клуба задумываются об уходе и уже уведомили об этом своих представителей. Сообщается, что части игрокам «Челси» грозит понижение зарплаты более чем на 30% в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов, и некоторые футболисты могут перейти к конкурентам синих по Премьер-лиге.
На данный момент «Челси» занимает только 11-е место в турнирной таблице. Последний раз синие побеждали в чемпионате Англии в середине марта, одержав победу над «Лестером» в гостях (3:1). Серия лондонской команды без побед насчитывает пять матчей.
- 23 апреля 2023
-
02:09
-
01:44
-
01:21
-
00:52
-
00:49
-
00:28
-
00:23
-
00:14
-
00:04
-
00:02
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:59
-
22:52
-
22:46
-
22:46
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:07
-
22:04
-
22:04
-
21:57
-
21:54