Тухель заявил, что «Бавария» выглядит измотанной
Поделиться
Главный тренер «Баварии» Томах Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Майнца» в матче 29-го тура Бундеслиги.
«И опять я сижу здесь и говорю: я этого не ожидал. Мы просто не можем играть без индивидуальных ошибок и потери концентрации. Нам не хватает энергии, чтобы справиться с неудачами.
На данный момент мы выглядим как команда, которая уже провела 80 игр в этом сезоне, мы выглядим измотанными. Очки утекают как песок сквозь пальцы. Каждый борется сам с собой», — цитирует Тухеля издание Kicker.
В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» потерпела поражение от «Майнца» со счётом 1:3.
В результате мюнхенская команда опустилась на вторую строчку в турнирной таблице, а в лидеры вырвалась «Боруссия Дортмунд», разгромившая «Айнтрахт» (4:0).
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
03:25
-
03:11
-
02:25
-
02:09
-
01:44
-
01:21
-
00:52
-
00:49
-
00:28
-
00:23
-
00:14
-
00:04
-
00:02
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:59
-
22:52
-
22:46
-
22:46
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:07
-
22:04
Партнерский контент