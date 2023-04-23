Тухель заявил, что «Бавария» выглядит измотанной

Главный тренер «Баварии» Томах Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Майнца» в матче 29-го тура Бундеслиги.

«И опять я сижу здесь и говорю: я этого не ожидал. Мы просто не можем играть без индивидуальных ошибок и потери концентрации. Нам не хватает энергии, чтобы справиться с неудачами.

На данный момент мы выглядим как команда, которая уже провела 80 игр в этом сезоне, мы выглядим измотанными. Очки утекают как песок сквозь пальцы. Каждый борется сам с собой», — цитирует Тухеля издание Kicker.

В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» потерпела поражение от «Майнца» со счётом 1:3.

В результате мюнхенская команда опустилась на вторую строчку в турнирной таблице, а в лидеры вырвалась «Боруссия Дортмунд», разгромившая «Айнтрахт» (4:0).