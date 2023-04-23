Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля» и обсудит переход в клуб

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси 1 мая встретится с представителями саудовского «Аль-Хиляля» для обсуждение вопроса своего перехода в клуб, сообщает в «твиттере» журналист Руди Галетти.

По сведениям источника, встреча между сторонами пройдёт на следующий день после матча с «Лорьяном». Саудовский клуб хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола с зарплатой около € 400 млн в год.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинец присоединился к парижскому клубу летом 2021 года. Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». До перехода во французский чемпионат нападающий долгое время играл за «Барселону» в Испании.

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