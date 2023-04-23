Виктор Гусев: не согласен, что футболисты сборной России не бьются

Известный комментатор Виктор Гусев высказал своё мнение насчёт самоотдачи игроков сборной России.

«Я работал пресс-атташе сборной при Бышовце, Романцеве. Любую претензию можно было предъявить футболисту. Даже то, что в детстве недоработал над техникой, что голова не так развита, чтобы видеть ход игры. Но ни разу я не сталкивался с собственным желанием предъявить претензию за то, что человек не старался, не был настроен играть. Все неудачи нашей сборной сейчас объясняются тем, что​ игроки не настроились. Мол, вышли на поле зажравшиеся миллионеры. Но сколько я был внутри команды, речи о том, что футболисты не хотят играть, не слышал ни разу. А журналисты сплошь и рядом об этом пишут.

Согласен ли я, что футболисты нашей сборной не хотят играть? Не согласен. Футболисты стараются, бьются. Посмотрите на их ноги. После самого бездарно проигранного матча они выходят с окровавленными ногами, разбитыми коленями. А потом в интернете читают, что ходили по полю вразвалку», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

После отстранения от международных соревнований в начале 2022 года, сборная Росси выступала только в товарищеских матчах: с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Ираком (2:0).