Мостовой: Клаудиньо же нормальный, зачем ему сборная России?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо о намерении играть за Бразилию, несмотря на паспорт РФ.

«Получить гражданство можно везде, ничего такого в этом нет. Другое дело, что после получения паспорта тут же начали вбрасывать, что их нужно срочно в сборную. Я сразу был против. Вы же из года в год кричите, что нам нужны свои воспитанники. Клаудиньо же нормальный, он всё понимает. Зачем ему сборная, когда его страна Бразилия?» — приводит слова Мостового Metaratings.

Вчера, 22 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая «Ростов» на 12 очков.