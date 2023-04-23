Виктор Гусев: Тюкавин, Захарян, Фомин могли бы сделать что-то серьёзное для «Динамо»
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Известный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев высказался о московском «Динамо» после проигранного матча с «Зенитом» в РПЛ.
«Динамо» очень долго остаётся без трофеев. При этом в нынешней команде очень хороши Тюкавин, Захарян, Фомин… Все они могли бы что-то серьёзное сделать для «Динамо». Тем более когда в этом сезоне в Кубке прошли «Зенит» и играли с очень хорошей, но совершенно непонятной командой», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 22 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая «Ростов» на 12 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на пятом месте с 39 очками.
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