Андрей Афанасьев: очень важно понять, в какой форме находится Марио Фернандес

Экс-защитник ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением насчёт возможного возвращения бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса в московский клуб.

«Очень важно понять, в какой форме находится Марио и в каких кондициях он будет на момент своего возвращения в клуб. Если он будет показывать такой же футбол, какой мы видели до его ухода из ЦСКА, то это однозначно будет усилением.

Фернандес знает игроков армейской команды, а они знают его, в таких условиях его повторная адаптация может пройти очень быстро», – приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Марио в этом сезоне играл за «Интернасьонал» на правах аренды, которая прекратилась 21 апреля по желанию игрока. Фернандес сыграл за ЦСКА в 329 матчах, где отметился 11 голами и 47 голевыми передачами.