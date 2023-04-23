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Андрей Афанасьев: очень важно понять, в какой форме находится Марио Фернандес

Андрей Афанасьев: очень важно понять, в какой форме находится Марио Фернандес
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Экс-защитник ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением насчёт возможного возвращения бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса в московский клуб.

«Очень важно понять, в какой форме находится Марио и в каких кондициях он будет на момент своего возвращения в клуб. Если он будет показывать такой же футбол, какой мы видели до его ухода из ЦСКА, то это однозначно будет усилением.

Фернандес знает игроков армейской команды, а они знают его, в таких условиях его повторная адаптация может пройти очень быстро», – приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Марио в этом сезоне играл за «Интернасьонал» на правах аренды, которая прекратилась 21 апреля по желанию игрока. Фернандес сыграл за ЦСКА в 329 матчах, где отметился 11 голами и 47 голевыми передачами.

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