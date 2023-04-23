Мирзов: для меня этот сезон в «Химках» самый безумный за всю карьеру. Столько всего было!

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от нынешнего сезона.
«Для меня этот сезон в «Химках» самый безумный за всю карьеру. Столько всего было! Пять тренеров за сезон, представляешь! Я как-то сказал, что всё, что было в «Химках» — остаётся в «Химках». Это идеальное описание нынешнего сезона», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Подмосковный клуб сменил пять главных тренеров за сезон. Среди них, помимо нынешнего наставника Андрея Талалаева, числятся Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Ринат Билялетдинов.
«Химки» занимают 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги с 17 очками.
В нынешнем сезоне РПЛ Мирзов принял участие в 20 играх, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
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