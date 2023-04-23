Хубулов из «Химок»: с «Торпедо» судья не портил игру — все пенальти назначены по делу
Поделиться
Нападающий подмосковных «Химок» Владимир Хубулов оценил судейство в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (4:2).
«Мне кажется, что в матче с «Торпедо» все пенальти назначены по делу. Судья не мешал нам играть и не портил игру», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 24 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.
Хубулов вышел на поле на 58-й минуте, заменив Александра Долгова. Спустя шесть минут Владимир отметился голом.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
09:40
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:26
-
06:28
-
06:03
-
04:17
-
03:49
-
03:25
-
03:11
-
02:25
-
02:09
-
01:44
-
01:21
-
00:52
-
00:49
-
00:28
-
00:23
-
00:14
-
00:04
-
00:02
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:18
-
23:13
Партнерский контент