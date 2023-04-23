Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хубулов из «Химок»: с «Торпедо» судья не портил игру — все пенальти назначены по делу

Хубулов из «Химок»: с «Торпедо» судья не портил игру — все пенальти назначены по делу
Комментарии

Нападающий подмосковных «Химок» Владимир Хубулов оценил судейство в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (4:2).

«Мне кажется, что в матче с «Торпедо» все пенальти назначены по делу. Судья не мешал нам играть и не портил игру», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 24 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.

Хубулов вышел на поле на 58-й минуте, заменив Александра Долгова. Спустя шесть минут Владимир отметился голом.

Материалы по теме
Крутейшая перестрелка аутсайдеров! «Химки» близки к спасению, а «Торпедо» — к вылету?
Крутейшая перестрелка аутсайдеров! «Химки» близки к спасению, а «Торпедо» — к вылету?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023