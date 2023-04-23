«Урал» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 12:00

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Урал» и «Ростов». Матч пройдёт на «Екатеринбург Арене». Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 12:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Голами в составе екатеринбуржцев отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут, а в составе «Ростова» — Роман Тугарев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 23 матчах. «Ростов» находится на втором месте, на счету команды 46 очков. Лидирует «Зенит», набравший 58 очков в 24 играх.