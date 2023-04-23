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Игрок «Пари НН» Майга: поговорили с командой — пора брать очки. Обязаны выиграть у «КС»

Игрок «Пари НН» Майга: поговорили с командой — пора брать очки. Обязаны выиграть у «КС»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«У нас все семь оставшихся матчей важные — не только игра с «Крыльями». Мы играем дома при своих болельщиках, поэтому обязаны выиграть. Понятно, что между нами и «Крыльями» шесть очков, но мы поговорили в раздевалке — уже пора брать очки. Матч дома с «Крыльями» будет тяжёлый, но важный для нас», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» начнётся в 14:00 мск. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, а «Крылья» — на 12-й.

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