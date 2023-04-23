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«Манчестер Юнайтед» готов продать Мактоминея и Ван-Биссаку, тен Хаг одобрил продажу Аарона

«Манчестер Юнайтед» готов продать Мактоминея и Ван-Биссаку, тен Хаг одобрил продажу Аарона
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и полузащитник Скотт Мактоминей в летнее трансферное окно близки к уходу из команды. Об этом сообщает The Athletic.

Продажу 25-летнего Ван-Биссаки одобрил лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 26 матчах, отметившись результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

26-летний Мактоминей — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В 35 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и результативная передача. Контракт шотландца с командой рассчитан до 2025 года. Подписать полузащитника хочет «Ньюкасл», проявляющий к нему серьёзный интерес.

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