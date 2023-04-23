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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

ЦСКА — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся две столичные команды — ЦСКА и «Локомотив». Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА победил в пяти последних матчах чемпионата России. От команды Владимира Федотова пострадали «Крылья Советов» (4:0), «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0), «Химки» (3:0) и «Урал» (2:1). Сейчас армейцы занимают в турнирной таблице четвёртое место, набрав 44 очка.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова проиграл лишь один из шести матчей чемпионата России. Железнодорожники обыграли «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2), «Пари НН» (4:0) и «Оренбург» (4:1).

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