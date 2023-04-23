Борис Раппопорт: «Динамо» было каким-то обречённым, и «Зенит» это чувствовал

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Динамо» (3:1).
«Матч складывался от того, как играло «Динамо». А «Динамо» играло в совершенно непонятный для меня футбол, достаточно медленный, без агрессии. На мой взгляд, они были какие-то обречённые. И «Зенит» — это, видно, чувствовал. И тоже в первом тайме особо не включался. Идёт игра и идёт, ну не сейчас, так через пять минут забьём. И только во втором тайме отрезками динамовцы стали себя проявлять. И то только тогда, когда «Зенит» ослабил активный прессинг и соперник стал получать больше времени на работу с мячом. Что-то стало получаться, гол забили, Смолов классную передачу сделал. Но в целом не было у них куража и уверенности, что они смогут побороться с «Зенитом». С настроением бился только Шунин», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».
- 23 апреля 2023
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