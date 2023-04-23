Тукманов: «Торпедо» уже ничего не спасёт от вылета, надо смириться

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов выразил мнение, что у команды нет шансов попасть в стыковые матчи после поражения от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Игра складывалась из ошибок. Причём из результативных ошибок. И, к сожалению, «Торпедо» допустило их больше, потому и проиграло.
Несмотря на то что «Химки» выиграли 4:2, я не считаю этот матч каким-то выдающимся в исполнении обеих команд. Большинство мячей забиты из-за ошибок обороны «Торпедо». Было много единоборств, много суеты, ошибок, неоправданных с точки зрения мастерства команд Премьер-Лиги. Игроки обороны не должны так играть, как играли сегодня автозаводцы.
«Химки» молодцы, они выиграли. «Торпедо», к сожалению, уже ничего, наверное, не спасёт от вылета в Первую лигу. У «Торпедо» нет никаких шансов выбраться в стыки. И даже если кто-то будет говорить о каких-то шансах, я в это не поверю.
К сожалению, надо смириться. И принять то, что «Торпедо» в этом сезоне не сумело закрепиться в РПЛ и нужно начинать заново, с Первой лиги», – приводит слова Тукманова Metaratings.
- 23 апреля 2023
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