Как завершится матч ЦСКА — «Локомотив»?

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Предлагаем принять участие в опросе о результате матча.
В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА на чужом поле минимально победил со счётом 1:0 благодаря голу Хесуса Медины.
ЦСКА одержал победы в пяти последних матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав 44 очка.
«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова выиграл пять из шести встреч в рамках чемпионата России, уступив только лидирующему «Зениту», и располагается на десятой строчке в таблице РПЛ с 28 очками.
- 23 апреля 2023
-
11:25
-
11:20
-
11:20
-
11:13
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:26
-
06:28
-
06:03
-
04:17
-
03:49
-
03:25