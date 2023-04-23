Как завершится матч ЦСКА — «Локомотив»?

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Предлагаем принять участие в опросе о результате матча.

В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА на чужом поле минимально победил со счётом 1:0 благодаря голу Хесуса Медины.

ЦСКА одержал победы в пяти последних матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав 44 очка.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова выиграл пять из шести встреч в рамках чемпионата России, уступив только лидирующему «Зениту», и располагается на десятой строчке в таблице РПЛ с 28 очками.