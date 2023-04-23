Игрок «Крыльев» Соколов сообщил о переходе в «Локомотив» летом
Поделиться
Полузащитник самарских «Крыльев Советов», выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», Артём Соколов сообщил о переходе в московский «Локомотив» в летнее трансферное окно.
«Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt всё уже есть. Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Соколов дебютировал за «Пари НН» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Всего в чемпионате России игрок принял участие в трёх матчах нижегородской команды, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 800 тыс.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
11:25
-
11:20
-
11:20
-
11:13
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:26
-
06:28
-
06:03
-
04:17
-
03:49
-
03:25
Партнерский контент