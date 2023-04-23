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Игрок «Крыльев» Соколов сообщил о переходе в «Локомотив» летом

Игрок «Крыльев» Соколов сообщил о переходе в «Локомотив» летом
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов», выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», Артём Соколов сообщил о переходе в московский «Локомотив» в летнее трансферное окно.

«Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt всё уже есть. Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Соколов дебютировал за «Пари НН» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Всего в чемпионате России игрок принял участие в трёх матчах нижегородской команды, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 800 тыс.

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