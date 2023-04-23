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«Пари НН» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

«Пари НН» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 23 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.

Самарские «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 19 очков по итогам 23 туров.

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