«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 23 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Урал» и «Ростов». Матч пройдёт на «Екатеринбург Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча, которая начнётся в 12:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Голами в составе екатеринбуржцев отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут, а в составе «Ростова» — Роман Тугарев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 23 матчах. «Ростов» находится на втором месте, на счету команды 46 очков. Лидирует «Зенит», набравший 58 очков в 24 играх.