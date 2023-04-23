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«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии» Мазрауи

«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии» Мазрауи
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Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссайр Мазрауи в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

25-летний Мазрауи стал игроком «Баварии» в летнее трансферное окно, перейдя в команду на правах свободного агента. В 21 матче во всех турнирах Нуссайр провёл на поле 1144 минуты, отметившись тремя результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

«Барселона» хотела подписать Мазрауи ещё в те времена, когда Нуссайр выступал за «Аякс». Однако марокканец решил перейти на правах свободного агента в «Баварию».

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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