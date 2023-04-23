«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии» Мазрауи

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссайр Мазрауи в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

25-летний Мазрауи стал игроком «Баварии» в летнее трансферное окно, перейдя в команду на правах свободного агента. В 21 матче во всех турнирах Нуссайр провёл на поле 1144 минуты, отметившись тремя результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

«Барселона» хотела подписать Мазрауи ещё в те времена, когда Нуссайр выступал за «Аякс». Однако марокканец решил перейти на правах свободного агента в «Баварию».

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