Анатолий Бышовец: в матче ЦСКА — «Локомотив» нас ждёт зрелище, зрители не будут скучать

Прославленный советский тренер и футболист Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, в матче ЦСКА — «Локомотив» нас ждёт зрелище. Последние результаты обеих команд говорят о том, что зрители не будут скучать. Понятно, что задачи у команд разные. У ЦСКА — удержание позиций вверху турнирной таблицы, а у «Локомотива» — закрепление тех результатов, которые позволят команде решить задачи на этот период. Это дерби, поэтому шансы команд в этом матче равны. Надо ожидать, что многие из игроков сыграют на пределе своих возможностей», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Встреча ЦСКА — «Локомотив» начнётся сегодня, 23 апреля, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- 23 апреля 2023
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