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Лионель Месси прилетел с семьёй в Барселону, захватив 15 чемоданов — Ромеро

Лионель Месси прилетел с семьёй в Барселону, захватив 15 чемоданов — Ромеро
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вместе со своей семьёй накануне, 22 апреля, прилетел в Барселону. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

По сведениям источника, 35-летний Месси вышел из местного аэропорта через потайную дверь, чтобы не попасться на глаза СМИ. Семейство Месси прилетело в Барселону с большим багажом. Сообщается, что при них было 15 чемоданов.

Напомним, Месси с 2000 по 2021 год находился в структуре «Барселоны». Затем он перешёл на правах свободного агента в «ПСЖ», подписав контракт до лета 2023 года. В конце сезона Месси станет свободным агентом и с большой долей вероятности может вернуться в «Барселону».

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