Мирзов: есть желание остаться в «Химках». Как и есть желание, чтобы мы остались в РПЛ

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что команда сделает всё возможное для сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге, а также выразил желание продлить контракт с клубом.

«Надо делать всё, чтобы залезть в стыки. Если будем выходить и играть так, как в последних матчах, то шансы хорошие. Контракт с «Химками» заканчивается? Ну да, а что дальше, посмотрим. У меня есть желание остаться в «Химках». Как и есть желание, чтобы мы остались в РПЛ», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Химки» набрали 17 очков после 24 туров и занимают 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Локомотивом» 30 апреля.