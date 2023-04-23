«Урал» — «Ростов»: Комличенко вывел гостей вперёд
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На «Екатеринбург Арене» продолжается матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Урал» и «Ростов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Ростова».
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Перерыв
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 19'
На 19-й минуте Николай Комличенко вывел «Ростов» вперёд.
Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Голами в составе екатеринбуржцев отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут, а в составе «Ростова» — Роман Тугарев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 23 матчах. «Ростов» находится на втором месте, на счету команды 46 очков. Лидирует «Зенит», набравший 58 очков в 24 играх.
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