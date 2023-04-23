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«Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой по новому контракту после игры с ЦСКА

Руководство московского «Локомотива» начнёт переговоры по новому контракту с нападающим Артёмом Дзюбой после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После возвращения в Россию Дзюба провёл в составе «Локомотива» шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись шестью голами и четырьмя голевыми передачами. Матч ЦСКА — «Локомотив» начнётся в 19:30 мск.

ЦСКА победил в пяти последних матчах чемпионата России. От команды Владимира Федотова пострадали «Крылья Советов» (4:0), «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0), «Химки» (3:0) и «Урал» (2:1). Сейчас армейцы занимают в турнирной таблице четвёртое место, набрав 44 очка.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова проиграл лишь один из шести матчей чемпионата России. Железнодорожники обыграли «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2), «Пари НН» (4:0) и «Оренбург» (4:1).