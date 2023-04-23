Игрок «Химок» Хубулов: на нас сейчас ничего не давит — уже нечего терять

Нападающий подмосковных «Химок» Владимир Хубулов после победы над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что команда не испытывает давления из-за турнирного положения.

«На «Химки» сейчас особо ничего не давит. Нам уже нечего терять — выходим на каждую игру с максимальным настроем. Слава богу, что уже два матча получается набирать очки», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги после 24 туров. Команда набрала 17 очков и опережает располагающееся на последней строчке «Торпедо» на четыре очка. 14-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах, занимает «Факел», заработавший 18 очков в 24 матчах.