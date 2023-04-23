«Барселона» отложила переход Фирмино из-за требований игрока. Клуб в поисках альтернативы

«Барселона» на данный момент отказалась от подписания нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино свободным агентом из-за финансовых требований 31-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере». По сведениям источника, в испанском клубе ищут более бюджетные варианты на позицию бразильского форварда.
31-летний Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Бразильский нападающий сыграл за красных 352 матча, в которых забил 107 голов и сделал 78 результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» Фирмино стал чемпионом Англии (2020) и победителем Лиги чемпионов (2019), выиграв с мерсисайдцами в общей сложности семь трофеев. Соглашение бразильца с английским клубом истекает летом.
В текущем сезоне Фирмино сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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