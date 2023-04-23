Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» отложила переход Фирмино из-за требований игрока. Клуб в поисках альтернативы

«Барселона» отложила переход Фирмино из-за требований игрока. Клуб в поисках альтернативы
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» на данный момент отказалась от подписания нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино свободным агентом из-за финансовых требований 31-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере». По сведениям источника, в испанском клубе ищут более бюджетные варианты на позицию бразильского форварда.

31-летний Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Бразильский нападающий сыграл за красных 352 матча, в которых забил 107 голов и сделал 78 результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» Фирмино стал чемпионом Англии (2020) и победителем Лиги чемпионов (2019), выиграв с мерсисайдцами в общей сложности семь трофеев. Соглашение бразильца с английским клубом истекает летом.

В текущем сезоне Фирмино сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
Роберто Фирмино достиг соглашения о переходе в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023