«Барселона» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Бригаду арбитров возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

Испания - Примера. 30-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Барселона Барселона Не начался Атлетико М Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Барселона» одержала выездную победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле.

«Барселона» возглавляет таблицу испанской Ла Лиги после 29 туров, заработав 73 очка. Мадридский «Атлетико» располагается на третьем месте, набрав 60 очков в 29 матчах.