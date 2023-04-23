Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

«Барселона» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15
Комментарии

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет мадридский «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Бригаду арбитров возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

Испания - Примера. 30-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами «Барселона» одержала выездную победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле.

«Барселона» возглавляет таблицу испанской Ла Лиги после 29 туров, заработав 73 очка. Мадридский «Атлетико» располагается на третьем месте, набрав 60 очков в 29 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023