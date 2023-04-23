Бальде — о поражении от «Акрона»: у «Спартака» нет времени плакать, сезон ещё не окончен

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о поражении команды от «Акрона» (1:2) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые не смогли защитить титул.
«Конечно, мы все разочарованы таким результатом. Каждый в команде хотел пройти дальше и продолжить путь в Кубке. Но у нас нет времени плакать, ведь важно сконцентрироваться на подготовке к ближайшему матчу в чемпионате. Сезон ещё не окончен. Сейчас футболистам и болельщикам важно объединиться, чтобы выдать максимум в оставшихся турах и финишировать на хорошей ноте.
Мой пенальти был отличной возможностью открыть счёт в игре. Но, к сожалению, с ударом справился голкипер. Сейчас нужно поработать над собой, чтобы хорошо выступать в дальнейших играх. Я хотел бы извиниться перед болельщиками, которые ждали другого результата. Мы должны стать лучше и не допускать ошибок», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
- 23 апреля 2023
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