Бальде — о поражении от «Акрона»: у «Спартака» нет времени плакать, сезон ещё не окончен

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о поражении команды от «Акрона» (1:2) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые не смогли защитить титул.

«Конечно, мы все разочарованы таким результатом. Каждый в команде хотел пройти дальше и продолжить путь в Кубке. Но у нас нет времени плакать, ведь важно сконцентрироваться на подготовке к ближайшему матчу в чемпионате. Сезон ещё не окончен. Сейчас футболистам и болельщикам важно объединиться, чтобы выдать максимум в оставшихся турах и финишировать на хорошей ноте.

Мой пенальти был отличной возможностью открыть счёт в игре. Но, к сожалению, с ударом справился голкипер. Сейчас нужно поработать над собой, чтобы хорошо выступать в дальнейших играх. Я хотел бы извиниться перед болельщиками, которые ждали другого результата. Мы должны стать лучше и не допускать ошибок», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.