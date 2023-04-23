Булыкин: у болельщиков «Динамо» сто процентов будут вопросы к Йокановичу и новичкам клуба

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что игра команды в текущем сезоне вызывает вопросы у болельщиков.

«Маловероятно, что «Динамо» попадёт в тройку по итогам сезона. Скорее может свалиться ещё ниже в турнирной таблице. Команда играет хорошо и современно, но не так, как нужно, поэтому теряет много сил. Мне не кажется, что они смогут добавить в концовке.

У болельщиков сто процентов будут вопросы и к Йокановичу, который в столетие команды не смог ничего сделать, и к новым футболистам, которые сделали только хуже. Все эти проблемы будут разбираться, но только непонятно когда — до конца чемпионата или после», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятое место, набрав 39 очков в 24 матчах.