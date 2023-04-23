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Дьяков: матч с «Зенитом» — олицетворение нынешнего «Динамо». У команды нет никакой игры

Дьяков: матч с «Зенитом» — олицетворение нынешнего «Динамо». У команды нет никакой игры
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча московской команды с «Зенитом» (1:3) в 24-м туре чемпионата России.

«Динамо» будет тяжело попасть в тройку по итогам сезона. Есть большие вопросы к качеству игры, да и очки теряются. Матч с «Зенитом» — олицетворение нынешнего «Динамо». Если «Зенит» вышел играть и давал возможности, то динамовцы вообще не играли. У команды нет никакой игры — счёт по делу. Пока не видно, за счёт чего «Динамо» может побеждать команды из верхней части таблицы.

Не знаю, правильно ли сравнивать Йокановича и Шварца, но качество игры говорит о том, что предыдущий тренер был лучше нынешнего. С самого начала чемпионата было непонятно, в какой футбол хочет играть «Динамо». Атака строится только на индивидуальном мастерстве — командной игры нет совсем», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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