Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туфан Садыгов — о матче с «Торпедо»: это победа Талалаева, по-другому не объяснить

Туфан Садыгов — о матче с «Торпедо»: это победа Талалаева, по-другому не объяснить
Аудио-версия:
Комментарии

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов поделился эмоциями после победы над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, отметив вклад в победу нового главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Какие эмоции могут быть после такого матча. Это победа тренера Талалаева! По-другому это не объяснить никак», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».

Андрей Талалаев был представлен в качестве главного тренера «Химок» 11 апреля.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги после 24 туров. Команда набрала 17 очков и опережает располагающееся на последней строчке «Торпедо» на четыре очка. 14-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах, занимает «Факел», заработавший 18 очков в 24 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023