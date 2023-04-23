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Туфан Садыгов — о матче с «Торпедо»: это победа Талалаева, по-другому не объяснить

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов поделился эмоциями после победы над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, отметив вклад в победу нового главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Какие эмоции могут быть после такого матча. Это победа тренера Талалаева! По-другому это не объяснить никак», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».

Андрей Талалаев был представлен в качестве главного тренера «Химок» 11 апреля.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги после 24 туров. Команда набрала 17 очков и опережает располагающееся на последней строчке «Торпедо» на четыре очка. 14-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах, занимает «Факел», заработавший 18 очков в 24 матчах.