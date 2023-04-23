В «Локо» отреагировали на новость, что клуб начнёт переговоры с Дзюбой о новом контракте

Пресс-служба «Локомотива» выпустила заявление касательно информации о переговорах с футболистами.

«В последние время в ряде СМИ, а также в день матча 24-го тура МИР Российской Премьер-Лиги против московского ЦСКА, стали появляться слухи о подписании нашим клубом потенциальных новых футболистов, а также о продлении договорных отношений с игроками, у которых они истекают в конце сезона.

Пресс-служба клуба настоящим заявлением напоминает о необходимости доверять официальным источникам. На данный момент футбольный клуб «Локомотив» с потенциальными новичками не ведёт никаких переговоров, как и не имеет предварительных соглашений. То же самое касается и продления или не продления контрактных обязательств с футболистами текущего состава. Все переговоры будут вестись по окончании МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023", — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.