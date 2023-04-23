Бальде — о конкуренции в «Спартаке»: она есть и в «Барселоне» с «Интером», это плюс

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о серьёзной конкуренции в линии атаки красно-белых.

«Серьёзная конкуренция в линии нападения? Это идеально! Проблема может быть как раз в отсутствии конкуренции. А так никто не спит, а выкладывается на сто процентов. Это «Спартак», мы должны иметь здесь отличный подбор исполнителей.

Если говорить о группе нападающих, то мы забиваем довольно много. И это как раз то, что нужно. Не забью я, это сделает другой, не получится у него — включится третий, и так далее. Вы думаете, в «Барселоне», «Интере» или «Лацио» нет конкуренции? Это всегда плюс для работы и общей культуры коллектива. Мы все обязаны повышать уровень. Если каждый из игроков стремится быть в топе, то и команда будет в топе», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.