Форвард «Спартака» Бальде объяснил своё празднование жестом с часами и твит с клоуном

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о праздновании с жестом с часами, а также о твите с эмодзи клоуна.
«Давайте по порядку. Жест с часами значит «Это моё время» в самом позитивном смысле. Я приехал сюда отлично выступать и забивать — это то, чего я хочу. Жест не был связан с количеством моего игрового времени. После дисквалификации я могу выходить на поле — моё время пришло.
Тот самый твит был адресован итальянским СМИ, которые слишком много внимания уделяли моей личной жизни и выпускали фейковые новости. Что касается сплетен, то этот вопрос я передал адвокатам из-за откровенной клеветы. Я — футболист, а не объект для сплетен.
Было важно, что мы с Симоной публично поддержали друг друга и выступили как единое целое. Мы вместе много лет, и у нас нет проблем. Сейчас семья рядом со мной в Москве, жене нравится город», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
- 23 апреля 2023
-
15:59
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:38
-
14:32
-
14:29
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:02
-
13:50
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:19
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:43
-
12:40