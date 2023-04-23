Форвард «Спартака» Бальде объяснил своё празднование жестом с часами и твит с клоуном

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о праздновании с жестом с часами, а также о твите с эмодзи клоуна.

«Давайте по порядку. Жест с часами значит «Это моё время» в самом позитивном смысле. Я приехал сюда отлично выступать и забивать — это то, чего я хочу. Жест не был связан с количеством моего игрового времени. После дисквалификации я могу выходить на поле — моё время пришло.

Тот самый твит был адресован итальянским СМИ, которые слишком много внимания уделяли моей личной жизни и выпускали фейковые новости. Что касается сплетен, то этот вопрос я передал адвокатам из-за откровенной клеветы. Я — футболист, а не объект для сплетен.

Было важно, что мы с Симоной публично поддержали друг друга и выступили как единое целое. Мы вместе много лет, и у нас нет проблем. Сейчас семья рядом со мной в Москве, жене нравится город», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.