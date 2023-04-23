Форвард «Спартака» Бальде вспомнил о времени, проведённом в «Барселоне»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде, являющийся воспитанником «Барселоны», рассказал о времени, проведённом в испанском клубе.
«Не могу сказать, что что-то пошло не так. Я очень благодарен за весь опыт, который получил в академии. Практически всё было заложено именно в тот отрезок времени. Но не каждый может стать профессионалом в «Барселоне» и в итоге играть за первую команду. Если говорить о моём пути, то после «Барселоны» я оказался в «Лацио», где уже в 17 лет выступал на высоком уровне. Не выберу, какой из этих клубов считаю для себя главным. Хотя, конечно, формировался как футболист и получал основные навыки я именно в Испании.
Главный плюс «Барселоны» — единая культура, линия футбола в командах каждого возраста, начиная от основы и заканчивая самыми юными ребятами в академии. Все следуют одному стилю. Это как религия, которая не подлежит никаким обсуждениям. Есть множество прекрасных примеров воспитанников «Ла Масии», которые стали важнейшими фигурами для основной команды: Хави, Иньеста, Пуйоль, Месси, Пике, Вальдес, Педро. И у них, само собой, не было никаких проблем для адаптации в основной «Барселоне», потому что они играли в этот футбол всю жизнь.
Проблемы же могут начаться, если игрок уходит из системы «Барсы» и сталкивается с совершенно иным миром. Могу рассказать пример из своего опыта: покинув «Барселону» после девяти лет, проведённых в структуре, я впервые увидел тренажёрный зал в возрасте 16 лет в «Лацио». В «Ла Масии» же всё строилось на самой игре в футбол, развитии техники. Сейчас же физикой занимаются даже в командах до 14 лет, потому что сам футбол меняется», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
- 23 апреля 2023
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