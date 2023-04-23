«Пари НН» — «Крылья Советов»: хозяева сравняли счёт благодаря голу Сулейманова с «точки»

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 36-й минуте матча нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов сравнял счёт, реализовав пенальти.
В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.
Самарские «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 19 очков по итогам 23 туров.
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