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«Пари НН» — «Крылья Советов»: хозяева сравняли счёт благодаря голу Сулейманова с «точки»

«Пари НН» — «Крылья Советов»: хозяева сравняли счёт благодаря голу Сулейманова с «точки»
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Костанца – 30'   1:1 Сулейманов – 36'   2:1 Яковлев – 73'
Удаления: Кротов – 90+6' / нет

На 36-й минуте матча нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов сравнял счёт, реализовав пенальти.

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.

Самарские «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 19 очков по итогам 23 туров.

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