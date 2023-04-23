Форвард «Спартака» Бальде говорит на семи языках и изучает русский

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде признался, что разговаривает на семи языках и продолжает изучение русского.
«На скольких языках говорю? Испанский, каталанский, французский, английский, итальянский, португальский и сенегальский.
Как дела с изучением русского? Мы много занимались, но сейчас мой преподаватель отправился в Италию, а онлайн-формат мне не совсем подходит. Но в целом дела продвигаются хорошо», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
28-летний Бальде выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В девяти матчах за команду он стал автором трёх голов и одной результативной передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Сенегалец был вынужден пропустить несколько месяцев в новой команде из-за допингового дела, которое тянулось за Бальде ещё со времён выступлений в Италии.
- 23 апреля 2023
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:12
-
17:07
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:13
-
16:12
-
16:04
-
15:59
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:38
-
14:32
-
14:29
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:02