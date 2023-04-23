Форвард «Спартака» Бальде говорит на семи языках и изучает русский

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде признался, что разговаривает на семи языках и продолжает изучение русского.

«На скольких языках говорю? Испанский, каталанский, французский, английский, итальянский, португальский и сенегальский.

Как дела с изучением русского? Мы много занимались, но сейчас мой преподаватель отправился в Италию, а онлайн-формат мне не совсем подходит. Но в целом дела продвигаются хорошо», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

28-летний Бальде выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В девяти матчах за команду он стал автором трёх голов и одной результативной передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Сенегалец был вынужден пропустить несколько месяцев в новой команде из-за допингового дела, которое тянулось за Бальде ещё со времён выступлений в Италии.