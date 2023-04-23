Кейта Бальде — о Головине: по манере игры он похож на испанца, очень талантливый и быстрый

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде вспомнил совместные выступления за «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным.

«Воспоминания о Головине? Если честно, могу сказать только хорошее. Мы проводили много времени вместе после его трансфера, ведь адаптироваться в новой стране, ещё и без знания языка, совсем непросто. Если оценивать его как игрока, то по манере Головин больше похож на испанцев. Очень талантливый, техничный и быстрый парень! Знаю, что недавно он получил новый контракт от «Монако» — клуба, который подарил ему много уверенности в своих силах. Мы до сих пор на связи. Голо был первым, от кого я получил сообщение после перехода в «Спартак». Он много шутит насчёт русского языка. Часто спрашивает: «Ну что, сложно учиться?» — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.