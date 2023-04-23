Карпин: «Ростов» мог решать все вопросы ещё в первом тайме

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).
«Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы.
Фактор Комличенко был решающим? Нет (смеётся). Фактор был один — вся команда «Ростова». Замена Комличенко? Он подустал, не прессинговал и не возвращался в оборону так, как надо было при счёте 2:0. От нападающего тогда уже хотелось других функций. Понятно, что он хотел забить третий мяч, но всё должно делаться ради команды и результата, поэтому всё нормально.
В концовке «Урал» подприжал нас, но у всех футболистов «Ростова» были мысли не находиться в своей штрафной, выбивая мяч на трибуну и обороняясь, а пытаться прессинговать на чужой половине поля», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
- 23 апреля 2023
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